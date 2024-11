Interventi ai corpi luce in viale Torricelli e al sottopasso

Fra lunedì 11 e martedì 12 novembre saranno effettuati lavori di verifica e sostituzione dei corpi illuminanti dell’impianto di viale Torricelli e del sottopasso.

«Per ridurre al minimo i disagi al traffico - spiega l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi - la ditta lavorerà fra le 21 e le 5 del mattino seguente. Così facendo non arrecheremo disagi ai cittadini che al mattino e alla sera sfruttano questo snodo stradale per motivi di lavoro».

L’Amministrazione ha inoltre disposto che rimanga aperta una corsia. Dalle 21 di lunedì 11 alle 5 di martedì 12 è pertanto vietata la circolazione nella carreggiata in entrata a Vercelli; mentre dalle 21 di martedì alle 5 di mercoledì 13 novembre resterà invece chiusa la carreggiata in uscita verso la Tangenziale Nord.