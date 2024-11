A testa in giù nella Smart capottata: studenti a lezione di sicurezza stradale

Riceviamo e pubblichiamo.

Nella giornata di mercoledì 30 ottobre le classi quinte dell’Istituto Tecnico Cavour e Professionale Lanino, insieme a studenti di altri istituti di Vercelli, hanno partecipato a un’attività educativa speciale in un a splendida location di fronte alla basilica di Sant’Andrea. L’iniziativa, organizzata dalla Motorizzazione civile di Vercelli, con il supporto della responsabile dell’Ufficio Motorizzazione Civile, Fiorella Salis, si è svolta dal palco del Truck Crash Test Experience, un grande autocarro attrezzato con simulatori di ribaltamento e impatto per sensibilizzare i ragazzi sui temi della sicurezza stradale.

In presenza della Motorizzazione Civile, di CONFARCA e della Polizia Stradale, sono stati affrontati argomenti legati all’importanza dei sistemi di ritenuta, come le cinture di sicurezza, che possono fare la differenza in caso di incidente.

Gli studenti hanno potuto vedere video esplicativi e assistere a dimostrazioni con manichini nei simulatori di crash test, comprendendo così concretamente l’impatto di un incidente su chi indossa o meno la cintura di sicurezza. Alcuni studenti hanno anche avuto l’opportunità di partecipare ai test: due ragazze, ad esempio, sono salite su una Smart fissata a un simulatore, sperimentando un ribaltamento a testa in giù, situazione nella quale hanno potuto verificare quanto siano essenziali le cinture di sicurezza.

L’attività si è conclusa con una dimostrazione su come uscire da un veicolo in caso di ribaltamento, offrendo ai ragazzi strumenti pratici per affrontare eventuali situazioni di emergenza.

Al termine delle coinvolgenti attività, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare diversi stand dove sono state offerte ulteriori dimostrazioni pratiche, tra queste l’opportunità di indossare occhiali dotati di lenti speciali che simulano gli effetti provocati dall’assunzione di sostanze stupefacenti e dell’alcol, permettendo ai ragazzi che si sono sottoposti alla prova di comprendere in modo diretto quanto l’assunzione di queste sostanze possa compromettere la percezione e i riflessi, aumentando il rischio di incidenti alla guida.

Tutte le proposte sono state accattivanti; lo speaker del Truck ha saputo catturare l’attenzione dei partecipanti, contribuendo a sensibilizzare a fare conoscere e prendere consapevolezza dei fattori di rischio se non ci comportiamo in modo corretto.

Bellissima esperienza sicuramente utile per formare chiunque si metta su un qualsiasi veicolo.

Celeste Andreotti e Rebecca Marino

Classe 5^E Servizi Commerciali - Istituto professionale Lanino