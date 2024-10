Viale Torricelli, alla rotonda lampioni spenti di notte e accesi in orari inutili

Illuminazione spenta di notte e accesa in orari tutto sommato inutili. A portare all’attenzione della stampa e di chi si occupa della gestione dell’illuminazione pubblica della rotonda di viale Torricelli, è il vercellese Pier Luigi Bruni: «Da quando sono stati sostituiti i punti luci, l’accensione e lo spegnimento è tutta una variabile - segnala Bruni -. Alcuni lampioni sono perennemente spenti, altri come da fotografie che le allego sono spenti in piena notte e accesi quando non serve. Spero che i rappresentanti del comune, nel consiglio di amministrazione, sollecitino chi di dovere di porre fine a questo inconveniente che potrebbe creare disagi alla viabilità e alla sicurezza dei cittadini».