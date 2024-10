Piano parcheggi: via libera dalla giunta alle nuove zone blu e a 80 parcheggi liberi

Arriva l'attesa delibera di revisione del piano parcheggi nell'area intorno a piazza del Municipio. La giunta comunale ha licenziato l'atto studiato nel corso dell'estate che andrà a rimodulare le zone blu e a compensare i parcheggi soppressi in piazza del Municipio.

La riqualificazione in corso in piazza Alciati e davanti al Comune comporta infatti la soppressione di 61 spazi di sosta blu in piazza Municipio e di altri 19 nella piazzetta che affaccia su corso Libertà. I posti blu soppressi vengono recuperati quasi totalmente rendendo a pagamento 18 spazi in via Vallotti, 41 stalli in via San Cristoforo, 7 in via Quagliotti e 12 in via Ponti (nell'area davanti alla Posta).

I posti gratuiti, invece, saranno creati nell’area di piazza Mazzini, dove il Comune prevede di istituire 60 nuovi stalli, e nel cortile podestarile con accesso da piazza Alciati (circa 20 spazi). Un successivo provvedimento si occuperà di rivedere i parcheggi nella zona di piazza Antico Ospedale.

Le nuove zone blu saranno a pagamento dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 19,30 di tutti i giorni feriali con durata massima di ogni singola sosta di 3 ore e tariffa oraria di 1,30 euro.

Non sono tenuti a osservare l’obbligo del pagamento della sosta: ciclomotori a 2 ruote, motocicli a 2 ruote, veicoli di pubblica utilità, veicoli della Pubblica Amministrazione impiegati per compiti istituzionali e veicoli a emissioni zero (elettrici e ibridi).