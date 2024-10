Sinfonie visive: mostra di Andrea Mangano (in concomitanza con il Concorso Viotti)

In concomitanza con la 74esima edizione del https://www.facebook.com/ConcorsoViotti?__cft__%5B0%5D=AZWO-741KumzVcJvDuHQ4kJQ1KjFqKXHIhrTeD9wFqZL_JZlirJ67Qiv3z4O8oITb9Cr9aeAjy-wp6by4hXU1C5nBt7xZNAGaq9Yr4Er64_HXGGnhlaLTbvf8wmKRVwgapsjbL5a3xH0993YDVQFVG-yuSz0MKhiyBId1DZTdyUktmwWN_KByP6QCm3FxbRtcM4&__tn__=-%5DK-RConcorso Internazionale di Musica Gian Battista Viotti, dal 10 al 19 ottobre 2024 nella galleria di Palazzo di Città si terrà una mostra fotografica di Andrea Mangano: “Sinfonie visive”

Spiega l'artista: «Mi chiamo Andrea Mangano e sono un fotografo freelance di una piccola città in provincia di Vercelli, Santhià.



Questo è un progetto è del 2023. Una sera o meglio una notte, come la maggior parte delle idee che mi vengono, ho immaginato di far suonare un pianoforte all'interno di una risaia.



L'idea è folle! Pensare di mettere un pianoforte in un terreno umido come quello sopra citato, non ci riuscirò mai.. ma era marzo quando iniziai a portare Emanuele con il suo sax all'interno di una cava, Alessio con la viola all'interno di un campo di tulipani, il Dott. Levi con il suo banjo in un campo di trifoglio, la giovane violoncellista in mezzo alla lavanda o Letizia e il suo flauto traverso in un castello abbandonato. Siamo arrivati a giugno quando il pianoforte entra nella risaia con Flavio, immagina la mia emozione nel vedere quel sogno realizzarsi. Poi si continua con l'oboista Massimo nella stazione idrometrica e infine Cristiano e i timpani in un ospedale ormai in disuso.

A ogni luogo uno strumento diverso. Un'emozione unica ogni volta. Uno strumento scelto apposta per il luogo pensato.. e tutti hanno suonato.

Sinfonie Visive. La musica nei non luoghi.»