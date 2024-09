Un cortile trasformato in discarica

La segnalazione è di un lettore, residente in via Attone Vescovo, dove è proprietario di un alloggio situato all'interno di un complesso di case Atc.

«Abito come proprietario in una palazzina Atv di via Attone Vescovo 36 - scrive il lettore - e volevo segnalarvi come è ridotto il cortile dove abito, è diventato una discarica. Uno scempio che richiama anche dei topi quindi e che rappresenta un pericolo per i bambini che giocano in cortile, Ho segnalato ad Atc la situazione: speriamo che qualcuno intervenga...».