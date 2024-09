I vent'anni de Il Porto di Vercelli

Dal 2004 Vercelli ha un Porto il cui cuore pulsa al Museo Leone.

Vent'anni di proposte culturali - con teatro, musica, poesia – che verranno festeggiati con uno spettacolo, domenica 22 settembre al Museo Leone, e poi, prossimamente con un libro.

Stesso titolo per l'uno e per l'altro: “5x4=20”.

I numeri hanno una spiegazione: 5 soci – Roberto Sbaratto, Cinzia Ordine, Patrizia e Polo Pomati, Giulio Dogliotti che per 4 lustri (dal 2004 al 2024) hanno attraccato al Porto proposte culturali di indubbio interesse.

«Ottanta spettacoli» ricorda Sbaratto. Che nell'occasione, fa una riflessione: «Il primo spettacolo nacque da un'idea dell'allora assessore Piergiorgio Fossale. Con lui e con Gianni Mentigazzi, ora presidente del Museo Leone, è stato bello lavorare. In altre parole: quando c'è un assessore alla cultura per noi è meglio. Da un po' di tempo, però, la delega se la tiene il sindaco, e non va bene».

«Un periodo positivo ci fu anche con Daniela Mortara» puntualizza Cinzia Ordine.

Ma veniamo allo spettacolo.

«Entro i confini di un'ora e mezza – spiegano gli organizzatori – riproporremo un po' di Neruda, un po' di Prevert, di Marcello Marchesi, poi una Bassa Nova, e magari un Montale e un Paolo Conte, un Gaber».

Da vent'anni proposte culturali di spessore grazie anche agli sponsor, a partire dalla Fondazione Cassa di Risparmio «ed altri, che sono sempre al nostro fianco» precisano Sbaratto e Ordine.

«Un ringraziamento particolare, stavolta, a Costantino Immobiliare» chiosa Dogliotti.

In realtà ci sono altri ringraziamenti. Consueti: al Museo Leone.

«Al suo presidente, Gianni Mentigazzi, che consideriamo un amico de Il Porto, quindi al conservatore Luca Brusotto, senza dimenticare Donatella e Magdalena».

“5x4=20” dunque.

Con Robaerto Sbaratto e Lorena Crepaldi (voce), Fabio Gorlier (pianoforte), Stefano Profeta (contrabbasso), Luca Roffino (batteria).

Domenica 22 settembre, ore 17, Museo Leone.

Ingresso 10 euro.

Prenotazioni al numero 379.2834818 (venerdì pomeriggio e sabato), oppure al numero 0161.253204 (fino a venerdì, ore 12,30). Mail: info@museoleone.it.