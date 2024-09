Due giorni con il Fora Tut

Fine settimana in compagnia del "Fora Tut": sabato 14 e domenica 15 settembre torna l’edizione autunnale dell'appuntamento con le grandi occasioni a piccoli prezzi. L’appuntamento si snoderà dal centro storico alla periferia di Vercelli, con la possibilità, da parte dei commercianti, di esporre la propria merce all'esterno dei negozi, trasformando le strade in un grande centro commerciale all'aperto. «Moltissime le aziende della periferia che hanno richiesto di spostarsi in centro per poter godere del forte passaggio di clienti», spiegano dagli uffici Ascom associazione di categoria che, come ogni anno, coordina la manifestazione. Nel corso della due giorni di shopping non mancherà la musica in strada con gli A-T-PIC Ensemble.