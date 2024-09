Tam Tam: ecco i nostri corsi

I nostri corsi di teatro

TAM TAM riparte con nuovo slancio, accogliendo ancora la voglia di teatro e di partecipazione attiva, nell’ex monastero di San Pietro martire, spazio di creazione. I corsi di teatro di TAM TAM per bambini, ragazzi, giovani e adulti riprendono con le presentazioni:

per bambini e ragazzi TEATRO IN GIOCO

PORTAPERTA

Lunedì 16 settembre 2024 dalle ore 16:30 alle 19:30

Dalle ore 17,00 alle ore 18,00 per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Dalle ore 18,30 alle ore 19,30 per i ragazzi dai 12 ai 15 anni.

Vogliamo stimolare ed accrescere le potenzialità espressive e comunicative di tutti i piccoli partecipanti. Per bambini e ragazzi può essere l’occasione per dire in prima persona, per raccontare sé stessi attraverso lo schermo trasparente della finzione, utilizzando il corpo, la voce, in movimento nel grande spazio che ci circonda.

per giovani (dai 16 anni) e adulti CANTIERI TEATRALI

OPENEVENING

Giovedì 19 settembre 2024 dalle ore 18,30:00 alle 20,00

OPENNIGHT

Giovedì 26 settembre 2024 dalle ore 21,00 alle ore 22,30

Un’esperienza coinvolgente, personale e di gruppo, che dà spazio all’espressività e alla creatività, facendo emergere le potenzialità di ognuno, per mettere in gioco le relazioni fra i partecipanti con leggerezza, ironia, passione.

Il teatro mette in luce la bellezza delle persone: insieme tracciamo una linea che unisce il piacere della scoperta con la curiosità della conoscenza; la scena accoglie le nostre storie agrodolci, che profumano di vita.

Ma, chi vuole provare è il benvenuto in qualsiasi lezione nell’anno e il primo incontro è sempre gratuito!

I nostri corsi di Musica

Il nostro progetto TAMTAMUSICA vuole creare opportunità di formazione musicale per i più piccoli e per chi non se la sente di intraprendere percorsi accademici, offerti da altre realtà.

Per i bambini sarà occasione di divertirsi con suoni e silenzi, concentrare l’attenzione sul paesaggio sonoro, usare creativamente suoni e strumenti, sviluppare coordinazione ritmico-motoria, curare l’intonazione della voce.

Ragazzi e adulti avranno la possibilità di scoprire il mondo del live electronics e della tecnologia musicale o di viaggiare con la musica nella storia, dal Medioevo al pop-rock.

Gli incontri si svolgeranno da TAMTAM, all’ex monastero di San Pietro martire (via Dante, 93 – entrata anche da piazza Antico Ospedale . ex “parcheggione/area PISU”) a Vercelli.

Per saperne di più e per le iscrizioni: tamtamteatro.com