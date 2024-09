Corso Avogadro, nuova pista ciclabile. Apertura al traffico entro ottobre

L'obiettivo è aprire a ottobre. E, dopo lo stallo relativo alla firma dell'accordo con Rfi per il superamento dei binari della Vercelli - Casale, il cantiere per il nuovo corso Avogadro di Quaregna è tornato in piena attività.

In questi giorni le ditte sono all'opera non solo sulla nuova bretella, ma anche sul tratto aperto del corso per la realizzazione della pista ciclabile che, a lavori ultimati, completerà l'anello tra viale della Rimembranza e via Trino.

Intanto le ditte procedono con le asfaltature e con la sistemazione di cordoli e marciapiedi. In una recente conferenza stampa, il sindaco Roberto Scheda h ribadito l'intenzione di aprire l'arteria stradale entro ottobre anche qualora non fosse stata completata la messa a dimora delle 400 piante che andranno ad abbellire la nuova allea, in continuità con il tratto già esistente.

Chiuso dal dicembre 2020, corso Avogadro rappresenta uno dei nodi cruciali del traffico cittadino e l'abbattimento del vecchio cavalcaferrovia, realizzato negli anni '80, è una delle opere che ha avuto maggior impatto, anche visivo, degli ultimi anni.