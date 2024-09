Deborah Clemente, un sogno da vivere in Europa

Per chi non conoscesse lo spettacolo in questione, si tratta di un musical del 1957, una trasposizione in chiave moderna della storia di Romeo e Giulietta di Shakespare, dove, invece di Montecchi e Capuleti si scontrano Americani e Portoricani in una New York sconvolta dal boom economico in cui i giovani meno fortunati, non riuscendo a trovare il proprio posto nella società, cercano un senso di appartenenza unendosi in violente gang.