«Auguri Questore, Varallo è fiera di aver collaborato con lei»

Riceviamo e pubblichiamo.

A nome dell'Amministrazione di Varallo desidero porgere i più sentiti ringraziamenti al dottor Giuseppe Mariani, Questore di Vercelli fino ad ottobre, quando lascerà il nostro capoluogo per assumere l’incarico di Questore a Savona.

Lo ringraziamo per l'attenzione quotidiana e per le azioni concrete realizzate a tutela della sicurezza della nostra Comunità durante il suo breve, ma proficuo incarico, tra il 2023 e il 2024.

Circa la nostra realtà cittadina il ringraziamento va in particolare per aver permesso la nascita dell'Ufficio Passaporti (attivato per tutta la Valsesia dal 17 ottobre presso la Polizia stradale di Varallo), per i moltissimi interventi compiuti sul nostro territorio e, da ultimo, per il procedimento emesso per allontanare una persona ritenuta socialmente pericolosa dalla zona della Stazione Ferroviaria.

La sua azione può essere considerata storica, di grande ascolto e apertura e la città di Varallo è molto orgogliosa di aver potuto collaborare con lui.

Mi dispiace moltissimo che debba andare via, ma sono sicuro che farà benissimo anche a Savona. Auguri di ogni bene!