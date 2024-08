Brandizzo, verso il primo anniversario della strage

Oggi, mercoledì 28 agosto 2024 alle 11, nella Sala panoramica al 15esimo piano del palazzo della Città Metropolitana di Torino, in corso Inghilterra 7 a Torino, è in programma la conferenza stampa di presentazione della prima edizione della “Settimana del Lavoro Sicuro”, promossa dall’associazione Sicurezza e Lavoro per commemorare il primo anniversario della strage ferroviaria di Brandizzo (Torino) del 30 agosto 2023, in cui morirono cinque operai edili: Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo, Michael Zanera.

Alla conferenza stampa, che sancisce l’inizio della prima edizione della Settimana del Lavoro Sicuro, intervengono, oltre ad alcuni familiari delle vittime: Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro; Davide Nicco, presidente del Consiglio Regionale del Piemonte; Rossana Schillaci, consigliera della Città Metropolitana di Torino; Monica Durante, sindaca di Brandizzo; Claudio Papa – FenealUil; Aniello Liguori – Filca Cisl; Stefano Ponzuoli – Fillea Cgil.

«Abbiamo voluto organizzare una serie di iniziative di riflessione insieme a Istituzioni, sindacati, enti e familiari delle vittime – dichiara Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro – per non dimenticare quanto avvenuto a Brandizzo, in attesa di ottenere piena giustizia per le vittime, e per continuare la nostra azione di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».