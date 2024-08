Un numero comunale per l'emergenza caldo

Il Comune di Vercelli ha deciso di attivare un servizio di supporto dedicato agli anziani che potrebbero trovarsi in difficoltà a causa delle elevate temperature. Telefonando al numero 3315602909, gestito dal Settore Politiche Sociali, si potrà richiedere assistenza e consigli.

Il Comune di Vercelli ricorda anche alcuni consigli utili per affrontare l'emergenza caldo: mantienersi idratati bevendo acqua regolarmente, ed evitando alcol o caffeina; rinfrescarsi con ventilatori, aria condizionata o luoghi pubblici freschi; evita le ore più calde, indossare un cappello leggero e abiti di cotone.; fare atenzione alla dieta con pasti leggeri e frequenti, con preferenza per frutta e verdura fresche.

E poi ancora: controllo sulla salute facendo particolare attenzione ai segnali di eventuale malessere come crampi, spossatezza o vertigini e, se necessario, chiamare subito il numero di emergenza.

«Si invita inoltra la cittadinanza a una maggiore attenzione nei confronti dei propri vicini di casa anziani e a segnalare eventuali situazioni di disagio al numero sopra indicato», conclude la nota.