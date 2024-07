Verso la festa di Sant'Eusebio: triduo con le parrocchie cittadine. Torna il pellegrinaggio a Oropa a piedi

La solennità di Sant’Eusebio, primo vescovo di Vercelli e patrono del Piemonte, è alle porte, e come ogni anno la Chiesa eusebiana si prepara a celebrarne la festa in un clima spirituale di preghiera e di devozione.

I tradizionali riti di giovedì 1° agosto sono preceduti come ogni anno dal triduo in cattedrale, curato nel servizio liturgico, canoro e musicale dall’Ufficio delle celebrazioni arcivescovili, in accordo con i canonici del Capitolo metropolitano. Il programma prevede tre serate, dal 29 al 31 luglio, che si terranno nella basilica cattedrale di Sant’Eusebio, con il canto dei vespri e la benedizione eucaristica, con inizio alle ore 21.

All’appuntamento sono invitati in particolare i fedeli delle Comunità pastorali cittadine, secondo il seguente calendario: lunedì 29 luglio parrocchie di San Cristoforo, San Paolo e San Salvatore e parrocchie di Caresanablot, Sacro Cuore al Belvedere e Sant’Antonio al rione Isola; martedì 30 luglio parrocchie di Sali, Concordia, Regina Pacis e Larizzate e parrocchie di San Pietro all’Aravecchia, Santa Maria Maddalena, Spirito Santo e Beata Vergine Assunta ai Cappuccini; mercoledì 31 luglio:parrocchie di Sant’Eusebio, San Bernardo, San Giuseppe e Sant’Agnese.

Giovedì 1° agosto, la santa messa pontificale sarà presieduta quest’anno da monsignor Michele Tomasi, vescovo di Treviso, membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei Cattolici in Italia; concelebreranno monsignor Arnolfo, monsignor Franco Lovignana, presidente della Conferenza episcopale piemontese, e i vescovi della Provincia ecclesiastica del Piemonte orientale.

Al termine della funzione, animata dalla Cappella musicale eusebiana e dalla Camerata Ducale (dirette rispettivamente da mons. Denis Silano e dal maestro Guido Rimonda), seguirà nella cappella del Patrono un tempo di adorazione eucaristica, a partire dalle ore 12, animato dalle suore di Sant’Eusebio, e terminerà intorno alle ore 16,15.

Infine l’arcivescovo presiederà alle 16,30 i secondi vespri pontificali con i canonici del Capitolo metropolitano e del Capitolo collegiale di Sant’Agata in Santhià, al termine dei quali impartirà la benedizione eucaristica.

Altre messe in duomo, nel giorno del patrono, saranno celebrate alle 8,30 e alle 17,30.

Un altro appuntamento tradizionalmente “eusebiano” sarà il pellegrinaggio diocesano a Oropa, martedì 6 agosto, con la messa delle ore 10,30 nella basilica superiore, presieduta da monsignor Marco Arnolfo, e nel pomeriggio con il rosario (ore 15) seguito dal canto dei vespri. Per le parrocchie cittadine è a disposizione un pullman, organizzato dalla diocesi, che passerà nei punti convenuti (appuntamento alle ore 8) per caricare i fedeli che desiderano partecipare, al costo di 15 euro.

È volontà dell’Arcivescovo rilanciare l’antica consuetudine del pellegrinaggio a piedi, con partenza verso Oropa alle 7 dalla località “Bottalino” del Piazzo di Biella. Durante il tragitto, di circa 3 ore, sarà recitato il rosario e sono previste debite pause.