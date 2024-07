Istituto Avogadro: maturità da incorniciare per 29 studenti di Scientifico e Iti

Calato il sipario sugli esami di maturità, è tempo di bilanci all’Istituto di Istruzione Superiore Avogadro, nei suoi plessi del Liceo Scientifico di Vercelli e dall’Istituto Tecnico Galilei di Santhià. Insieme, i due istituti hanno visto licenziati all’esame di maturità ben dodici tra allieve e allievi con 100 e lode e diciassette con 100.

Per il Liceo Scientifico i 100 e lode sono stati assegnati a Matteo Francesco Aimaro, Bruno Bianco, Tommaso Miclaus, Jacopo Passarelli e Pissavini Alice, della 5 BSA; Caterina Astemio, Margherita Fornarese, Paola Paravati, Ludovica Ravicino, della 5 BTR, Giulia Crosio e Ginevra Olivetti, iscritte nella 5 ELS. Gli allievi e le allieve del Liceo licenziati con la valutazione di 100 centesimi sono: Alessandro Adem e Matilde Porcaro, della 5 ASA; Andrea Leporati, Daniele Platé, Tommaso Torazzo, della 5 DSA; Giovanni Reale, della 5 ATR; Riccardo Capodaglio e Pietro Simonetti della 5 ELS; Sofia Camoriano, Caterina Ferraris, Davide Gatti e Nicolò Negri della 5 CSA.

Le commissioni d’esame hanno riconosciuto e premiato le eccellenze in tutti gli indirizzi del Liceo: il Tradizionale, lo Scienze applicate e lo Sportivo. Per il quadriennale bisognerà ancora attendere: il primo corso, infatti, si diplomerà nell’anno scolastico 2025-'26.

Per l’Itis Galilei di Santhià sono ben sei i neodiplomati che hanno conquistato il fatidico 100, uno di loro con tanto di lode della commissione d’esame. I giovani e talentuosi alunni appartengono tutti all’indirizzo informatico dell’istituto tecnico: due di loro alla classe 5 D mentre il quartetto che comprende il giovane “cum laude” appartiene alla 5 A. I loro nomi: Diego Mazza (con Lode), Cristian Fugazza, Alessandro Riva ed Edoardo Salaris per la 5 A; Elia Bezzi e Davide Vercellone per la 5 D.

«Gli eccellenti risultati agli esami di maturità – dice la dirigente scolastica Rossella Talice – ci rendono molto orgogliosi dei nostri studenti e delle nostre studentesse, che sono cresciuti nel nostro polo scientifico-tecnologico, potenziando i loro talenti verso la ricerca della piena realizzazione personale. Sulla loro strada hanno incontrato docenti che li hanno accompagnati con professionalità a questo risultato. Congratulazioni a tutti e a tutte, con lo sguardo proteso verso nuovi traguardi».