Varallo Sesia: i carabinieri festeggiano i 102 anni del maresciallo maggiore Antonio Ledda

Nella mattinata di oggi 9 luglio 2024, il Comandante Interinale Provinciale dei

Carabinieri di Vercelli, Tenente Colonnello Paolo Degrassi, unitamente alla Comandante della

Compagnia Carabinieri di Borgosesia, Capitano Annalisa Menga, ed al Comandante Interinale della

Stazione Carabinieri di Varallo Sesia, Maresciallo Matteo Paladini, si sono recati a casa del

Maresciallo Maggiore Antonio Ledda, residente nella cittadina valsesiana, che proprio oggi compie

la bella età di 102 anni.

Al festeggiato è stata consegnata una lettera augurale personalmente sottoscritta dal

Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, ed un

simbolico oggetto artistico inerente la grande uniforme speciale dei Carabinieri.

Il Maresciallo Maggiore Antonio Ledda, alla presenza della consorte Vittoria e di gran

parte della Sua famiglia composta anche da quattro figli e dieci nipoti, ha raccontato ai colleghi

alcuni aneddoti della propria carriera militare, che affonda le radici in tempi che ormai sono passati

di diritto sui libri di storia; come, ad esempio, quando a cavallo del passaggio tra Regno e Repubblica

aveva prestato servizio al Quirinale, assistendo così allo storico periodo in cui si alternarono come

inquilini pro-tempore l’ultimo Re d’Italia, Umberto II, ed il primo Capo Provvisorio dello Stato della

Repubblica Italiana Enrico de Nicola.L’appuntamento per l’anno prossimo ha concluso una mattinata in cui l’affetto per

un commilitone anziano si è amabilmente fuso con l’interesse per poter sentire dalla viva voce di un

protagonista storie che riportano alla mente tempi ormai sbiaditi dal tempo ma ancora vivissimi

nella incredibile memoria e lucidità di chi li ha vissuti, e li racconta oggi con la passione che gli si

legge negli occhi.

Vercelli, 09/07/2024