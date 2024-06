Giovedì 27 la Finale del Talent "Passerelle": Chi Sarà il Vincitore?

Il tanto atteso momento è finalmente arrivato. Giovedì 27 giugno, alle ore 21:00 su Primantenna Canale 14, si terrà la finale del talent show, ideato da Wlady Tallini, "Passerelle". Dopo nove settimane di intense esibizioni e giudizi, i 26 giovani talenti che hanno partecipato al programma si sfideranno per il titolo di vincitore assoluto.

Durante queste settimane, i concorrenti hanno avuto l'opportunità di esibirsi davanti a una giuria di esperti composta da Irene Mesturino, Alex Dadduzio, Kid and Peace e Rosario Farò. A loro si sono aggiunti i due giudici opinionisti Clara Vercelli e Rizzo, che hanno contribuito con le loro preziose valutazioni e commenti.

La finale si preannuncia avvincente e ricca di colpi di scena. I concorrenti rimasti in gara sono stati suddivisi in tre gruppi da quattro, formando tre squadre che si sfideranno in una votazione da casa. Solo una squadra uscirà vincente da questa prima fase.

Ma le emozioni non finiranno qui. I tre vincitori delle rispettive squadre si sfideranno in un ultimo televoto, che decreterà il vincitore finale di "Passerelle". Per aggiungere un ulteriore elemento di suspense, i concorrenti scopriranno chi canterà solo all'inizio della trasmissione.

Non perdete l'appuntamento con la finale di "Passerelle", giovedì 27 giugno alle ore 21:00 su Primantenna Canale 14. Sarà una serata indimenticabile, ricca di talento, passione e sorprese. Chi sarà il trionfatore? Restate sintonizzati per scoprirlo!

Giovedì 27/6 ore 21.00 su Primantenna canale 14 in Piemonte Liguria 79