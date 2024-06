Concorso fotografico "Uno sguardo sulla Provincia": c'è tempo fino al 30 giugno

È fissata al 30 giugno, alle ore 24, la scadenza per consegnare via mail le fotografie scattate dagli iscritti al concorso fotografico denominato "Uno sguardo sulla Provincia". Organizzato dall' Ordine degli Architetti di Vercelli e dall’Associazione fotografica “PuntodiVista”, in collaborazione con il giornale La Sesia e Ovest Sesia, riguarda elementi, particolari e dettagli architettonici presenti sul territorio di Vercelli.

Tutto questo al fine di incentivare la conoscenza dell’architettura, promuovere la diffusione della cultura fotografica e valorizzare l’arte, il territorio e le sue bellezze nascoste.

Il concorso, estraneo alla Fiaf e le cui iscrizioni chiudevano ad aprile, è articolato in due sezioni: colore e bianco e nero.

In particolare, il contest è riferito ad elementi architettonici intesi sia come edifici e strutture che come facenti parte di spazi urbani, extraurbani e vie di comunicazione, sia civili che religiosi, pubblici o privati di tutta la Provincia.

Ogni partecipante può inviare fino ad un massimo di cinque fotografie per ogni sezione, le immagini presentate non devono essere state scattate antecedentemente alla data del Regolamento e non devono essere già state premiate o presentate in altri concorsi.

Le fotografie dovranno quindi pervenire esclusivamente in formato digitale, entro e non oltre le ore 24.00 del 30 giugno 2024 tramite email all’indirizzo corsi&concorsi@puntodivista.photo.

Ai primi tre classificati di ogni categoria verranno assegnati targhe e premi consistenti in smartbox, ingressi al cinema e prodotti del territorio. Verranno anche attribuiti Premi speciali della giuria e menzioni d’onore. A tutti i partecipanti verrà inviato via mail l’Attestato di partecipazione. Inoltre, nel mese di settembre verrà realizzata una MOSTRA con i migliori scatti presentati dai partecipanti.

Il regolamento integrale è disponibile su http://www.oavc.it/eventi/