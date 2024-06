Apre l'ex Enal, la piscina in centro che fa parte della storia della città

La piscina dell'ex Enal riapre nella giornata di martedì inaugurando una stagione estiva partita in ritardo a causa del malampo e dell'indesiderata visita di ladri che hanno preso di mira l'area in cui erano stoccate le scorte del bar, danneggiando anche una serratura.

La gestione dell'impianto, quest'anno, è affidata alla Pralino Sport che, dall'apertura, si sta occupando anche della vasca di via Baratto. «La società che sta facendo rinascere il nuoto vercellese», dice il sindaco Andrea Corsaro, affidando, simbolicamente, al suo successore l'incarico di proseguire con gli interventi di riqualificazione della vasca e dell'area.

«Il fondo sintetico che abbiamo posato negli anni scorsi rende più piacevola la zona, ma sarà comunque necessario procedere con il piano di interventi che erano già stati varati per la struttura», aggiunge.

Dalla società biellese, oltre alla valutaizone positiva dell'esperienza in atto a "Le piscine" - 1500 iscritti ai corsi a un altro migliaio di persone che ruotano sul fronte del nuoto libero - anche l'apprezzamento per una sruttura storica che si trova in centro città e che potrà essere valorizzata soprattutto per chi vuole nuotare in pausa pranzo, ma anche rilassarsi a bordo vasca.

«Nella struttura impieghiamo il nostro personale vercellese - spiega Carlo Torrisi, legale rappresentante della Pralino - e anche il bar è affidato a un professionista della città». Agli abbonati di via Baratto viene offerta la possibilità di utilzzare l'ex Enal alle stesse condizioni mentre, da parte del Comune, è stata rinnovata l'offerta per creare un piccolo spazio di lettura a disposizione dei vercellesi che trascorreranno il pomeriggio in piscina.