Festa della Repubblica, consegnate le onorificenze e la Costituzione ai neo 18enni

Festa della Repubblica, con la consegna della Costituzione ai neo diciottenni e delle onorificenze al merito.

In piazza Zumaglini, sede prescelta per la celebrazione della ricorrenza, si sono dati appuntamento diversi sindaci e rappresentanti delle istituzioni, il presidente della Provincia, il prefetto, Lucio Parente, l'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo.

A ricevere le onorificenze sono stati il vice questore Fiorella Colangelo (Ufficiale al Merito della Repubblica), che, nel 2014, era stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica e della Medaglia d’Oro per meriti di Servizio; e i neo Cavalieri Gianluca Masella, luogotenente dei Carabinieri; Francesco Galasso, medico che ha contribuito in modo significativo, a supporto anche delle espressioni associative e di volontariato, alla coesione e alla crescita della comunità locale e dei territori in cui ha operato” e Barbara Fabbrani, funzionario dell'ufficio di Gabinetto e addetta alla segreteria particolare del Prefetto.

Gli intermezzi musicali della cerimonia sono stati a cura del maestro Guido Rimonda e della Camerata Ducale.