"Pagine di bene", torna il progetto in ricordo di Andrea Raineri

Ritorna, per l'anno scolastico 2024-'25 l'iniziativa "Pagine di bene", in ricordo di Andrea Raineri.

Il progetto è finalizzato alla raccolta di fondi da destinare alle scuole medie cittadine per l'acquisto di libri a supporto degli alunni in difficoltà economica. A promuoverlo la famiglia dell'ex assessore morto all'improvviso nel gennaio 2019, e un gruppo di amici: «È importante credere nella cultura come mezzo per costruire una società migliore», dicono.