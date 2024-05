Influencer ricoverata a Novara: arrivano buone notizie

Arrivano importanti novità dall'ospedale di Novara: come riportato da alcuni giornali nazionali, Soukaina El Basri, 30 anni di Biella, sarebbe uscita dal coma. La donna resta ricoverata in rianimazione e la prognosi sarebbe ancora riservata. Ma la novità potrebbe rappresentare un'importante svolta nella vicenda per la quale la Procura indaga per tentato omicidio.

leggi anche: INFLUENCER IN COMA: UN ARRESTO PER TENTATO OMICIDIO

Un miglioramento delle condizioni della donna potrebbero essere fondamentali per la corretta ricostruzione dell'accaduto.

Intanto sarà la legale biellese Alessandra Guarini ad assistere Siu.