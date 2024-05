Verso le elezioni: arrivano Marattin e Costa (Stati Uniti d'Europa e Azione)

Stati Uniti d'Europa e Azione organizzano un incontro pubblico tra il candidato Sindaco per Vercelli Fabrizio Finocchi e i deputati Enrico Costa (Azione) e Luigi Marattin (Italia Viva) per venerdì 24 maggio alle 21, al Parlamentino dell'Associazione Ovest Sesia in via Duomo 2.

Si tratta del terzo incontro con i big della politica italiana giunti in queste settimane a Vercelli per promuovere la candidatura di Finocchi a sindaco della città. Ai primi due incontri della serie “Vercelli, Piemonte, Europa”, hanno partecipato l’onorevole Maria Elena Bischi di Italia Viva, la senatrice Silvia Fregolet Presidente regionale di Italia Viva, il senatore Enrico Borghi capogruppo di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe in Senato, la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e ora candidata per gli Stati Uniti d'Europa alle Europee del 8-9 giugno nel collegio Nord-Ovest.

L’incontro con Costa e Marattin avrà come focus i temi della giustizia e del fisco declinati nel concreto ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. «Ringraziamo per questo incontro i deputati di Azione e Italia Viva, Costa e Marattin, perché con loro ribadiamo la nostra volontà di costruire, unitamente alla candidatura di Fabrizio Finocchi, una proposta politica di Centro, liberal-democratico e riformista, che offra alla nostra cittadinanza una prospettiva che vada oltre il 9 di giugno. Un’opportunità che diamo non solo per un’amministrazione comunale dalle solide competenze ma anche per un’area politica ideale per chi non si sente più rappresentato e da tempo non si reca più a votare. Con la candidatura di Fabrizio Finocchi abbiamo quindi un’opzione innovativa che porta calma e sicurezza in uno scenario politico sempre più esasperato e lontano dalle persone comuni», dichiara Francesca Tini Brunozzi, presidente provinciale di Italia Viva. L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Si raccomanda la puntualità.