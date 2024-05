Biella, giallo della mamma-influencer: un indagato per tentato omicidio VIDEO

C'è un iscritto nel registro degli indagati e si procede per tentato omicidio. È quanto emerso oggi pomeriggio, 22 maggio, fuori dal Tribunale di Biella, nell'incontro tra gli organi di stampa (locali e nazionali) e il procuratore capo Teresa Angela Camelio sulla vicenda che ruota attorno a Suokaina El Basri, madre di 30 anni, modella e influencer di Biella, ricoverata all'ospedale di Novara in condizioni gravissime.

“La ragazza è in coma farmacologico con prognosi riservata, non ancora sciolta – spiega Camelio – È stata attinta all'arteria mammaria che ha causato una copiosa fuoriuscita di sangue e un versamento interno. Stiamo facendo indagini a 360 gradi, sono state inviate le informazioni di garanzia necessarie proprio perchè l'ipotesi di una caduta accidentale della vittima e la successiva versione di un gesto anticonservativo della stessa non sembravano molto verosimili. Da qui la necessità di ulteriori accertamenti. La casa è stata oggetto di rilievi da parte della Polizia Scientifica”.

"Considerando la tesi di una caduta, la 30enne non è entrata in Pronto Soccorso in codice rosso ma giallo. I medici si sono subito resi conto della gravità della situazione – sottolinea il procuratore capo di Biella – Si è dato incarico al consulente tecnico per verificare la compatibilità di un'arma bianca o di un altro strumento con le caratteristiche della ferita”. Infine, ha aggiunto: “C'è un'iscrizione nel registro degli indagati per tentato omicidio. Il marito è stato sentito con le garanzie”.

Il fatto

Sarebbe in prognosi riservata Siu, la giovane mamma di 30 anni residente a Biella, ricoverata nei giorni scorsi al nosocomio di Novara, dopo un primo ricovero all'Ospedale degli Infermi di Ponderano, a seguito di un incidente domestico, segnalato dal marito che ha richiesto l'intervento del 118.

30 anni, influencer nota nel nostro territorio, con oltre 80mila followers su Instagram, Soukaina El Basri sarebbe stata soccorsa dai sanitari nella giornata di giovedì. Sulla vicenda c'è il massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine.

La Procura avrebbe infatti aperto un'inchiesta, con il personale della Questura impegnato a ricostruire con esattezza quanto accaduto. Il fatto ha richiamato l'attenzione dei media nazionali ed è stata ripresa dai maggiori organi di stampa.