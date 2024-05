Per la “foto ricordo” sulla bicicletta del Giro travolti il sindaco Corradino, il vice Moscarola (illesi) e il consigliere Neggia che verrà operato

Biella torna alla ribalta sui media nazionali. Con il passare delle ore emergono i dettagli che riguardano la caduta della bicicletta gigante. A rimanere travolti sono stati il sindaco Claudio Corradino, il suo vice Giacomo Moscarola e il consigliere Corrado Neggia. Il primo cittadino e Moscarola non hanno riportato ferite, mentre Neggia ha riportato un'incrinatura alle costole e una frattura a un braccio e verrà operato in mattinata.

Una ventina in tutto i presenti. Secondo quanto raccontato dagli stessi, si sarebbero dati appuntamento per una “foto ricordo”. Alcuni sono rimasti sotto l'opera e alcuni invece si sarebbero arrampicati per una resa migliore dello scatto. Tra loro anche l'artista Ivano Munarin, l'imprenditore Denis Lunghi, il grafico Giuseppe Fulciniti, Filippo Borrione dell'Ucab e l'ingegnere Generoso De Rienzo.

Questa mattina Moscarola verrà sentito in procura. “Vedremo gli sviluppi, per ora mi sento un miracolato”, commenta.

I fatti domenica 26 maggio

Nel tardo pomeriggio di oggi 26 maggio i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti ad Oropa perché la “famosa” bicicletta gigante è implosa nel prato delle oche.