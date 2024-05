Basket, pallavolo, calcio a 5: torneo in ricordo di Alberto Dalmasso

Lunedì 27 maggio, nella palestra del Sacro Cuore in corso Italia, dalle 8 alle 14 avrà luogo il memorial Alberto Dalmasso, organizzato dal Liceo Scientifico Avogadro.

«I ragazzi e le ragazze hanno da subito promosso una raccolta fondi tra i partecipanti ai tornei, con l’intenzione di devolvere l’intero ricavato all’Associazione Onlus Alberto Dalmasso, nata in ricordo del nostro allievo, prematuramente scomparso», dice Adriano Varalda, docente alla guida del dipartimento di Scienze Motorie del Liceo.

L’associazione, presente sul territorio da diversi anni, si distingue nell’ambito della beneficenza e sarà anche ente patrocinatore dell’evento scolastico. Con #nonfiniraimai si vuole ricordare Alberto, che amava lo sport, il calcio, il cinema e la musica.

Grazie al contributo degli allievi Riccardo Capodaglio, Nicolò Cipollone, Andrea Galuppo e Tommaso Torazzo, che hanno organizzato la fase eliminatoria dei tornei, gli studenti e le studentesse del Liceo si sfideranno a basket, a pallavolo e a calcio a cinque. Oltre alle premiazioni delle squadre vincitrici, ci sarà la anche l’assegnazione di un premio individuale per l’allievo e per l'allieva che si sono distinti per dedizione allo sport nel contesto dei Giochi Sportivi Studenteschi organizzati dalla Prof.ssa Maria Teresa Novella.

«Questa giornata – dice la dirigente scolastica, Rossella Talice – è nata dalla forte volontà dei docenti del Dipartimento di Scienze Motorie: Adriano Varalda, Iose Bresciano, Flavio Masuero, Elena Mirabelli, Gian Luca Rosso. L’iniziativa sportiva mette al centro i giovani e valori importanti per la loro crescita: fairplay, divertimento e memoria».

Saranno presenti anche gli alunni e le alunne che fanno parte del progetto coreografico, diretto dalla professoressa Iose Bresciano, che sottolineeranno i momenti clou con le loro esibizioni.