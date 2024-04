Per la vercellese Eudaimon un 2023 da record

Eudaimon, azienda leader nel settore del welfare aziendale, dopo la crescita del 2022 ha nuovamente registrato un anno record per fatturato (+10%) e Ebitda (+30%). Il bilancio 2023 recentemente approvato ha visto, infatti ricavi per circa 10 milioni di euro e l’Ebitda superiore ai 2,5 milioni. L'azienda, fondata da Alberto Perfumo nel 2002 a Vercelli, si impegna costantemente a promuovere un ambiente lavorativo positivo creando spazi in cui ciascun individuo possa svolgere il proprio lavoro in modo ottimale e soddisfacente, creando e gestendo soluzioni di welfare con attenzione continua per l’innovazione e la tecnologia.

Attenzione a innovazione e tecnologia che l’hanno portata, ne 2023, ad entrare nel Gruppo finlandese Epassi, tra i principali fornitori di soluzioni digitali per il pagamento di benefit aziendali e in continua crescita, tanto da essere incluso nella prestigiosa lista FT1000 del Financial Times per il terzo anno consecutivo (quarto in totale). La lista FT1000 riconosce le 1.000 aziende in Europa che hanno ottenuto il tasso di crescita annuale più elevato tra il 2019 e il 2022. Per Epassi si tratta di una vera e propria scalata nella classifica che ha portato il gruppo a diventare la quinta azienda più grande inclusa nella lista. Il focus dell’azienda per l’eccellenza e l'espansione geografica le ha permesso di crescere e posizionarsi come leader nel settore dei pagamenti digitali dei benefit per dipendenti.

"Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento dal Financial Times per il terzo anno consecutivo - ha dichiarato Pekka Rantala, CEO di Epassi - In mezzo a crescenti incertezze, i datori di lavoro hanno posto ancora più enfasi sul benessere dei propri dipendenti. Il prodotto completamente digitale, facile da usare e incentrato sull'app mobile di Epassi soddisfa bene le esigenze odierne dei datori di lavoro. Siamo molto grati ai nostri clienti e ai partner per questo segno di fiducia”.

Un ringraziamento ai propri clienti e partner ripreso anche da Alberto Perfumo, CEO di Eudaimon: “I risultati sono merito del lavoro fatto insieme ai clienti, partner e fornitori. Un percorso di crescita, in molti casi pluriennale, dove l’attenzione, sempre maggiore, alle soluzioni di Welfare da parte dei lavoratori ha trovato spesso le nostre aziende clienti pronte ad ascoltare, intercettare bisogni, investire in soluzioni e a comunicarle bene. Il 2023” continua Perfumo “è per noi il nuovo punto di partenza nel Gruppo Epassi, consapevoli che le sfide del futuro, siano esse legate alla oramai naturale convergenza degli employee benefit verso sistemi di pagamento digitali, o alla capacità di intercettare e rispondere a nuovi e specifici bisogni individuali dei lavoratori, non possano che passare da un continuo investimento in contenuti, innovazione e tecnologia”.