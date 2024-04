Nuove slot 7Signs da provare questo aprile

Non c'è niente di più costante al mondo delle nuove uscite di slot machine. I fornitori di software hanno già pubblicato decine di nuove slot questo mese, ed è facile perdersi alcuni titoli validi. Alcuni giochi di 7Signs sono passati inosservati a molti giocatori del sito, anche se vale sicuramente la pena di dare un'occhiata.

Max Megaways 2

Come la maggior parte degli altri titoli Megaways, questa macchina ha un layout con sei rulli e un numero di righe che cambia dinamicamente durante i giri. Il risultato è un numero massimo potenziale di linee di pagamento che raggiunge le 117.659, mentre il valore RTP del gioco si attesta sul 96,64%. La vincita massima potenziale disponibile in Max Megaways 2 è di x147.620, un valore significativamente più alto di quello offerto dalla maggior parte dei giochi usciti ad aprile.

Questa slot ha un forte appeal per i giocatori esperti, in quanto il suo assortimento di meccaniche è vasto e interessante da esplorare. Include funzioni come Wilds, Scatters e un Mini-Gioco Bonus con Respins e Moltiplicatori. Il mini-gioco può essere attivato attraverso la funzione Bonus Buys, che elimina la necessità di lanciare gli scatter.

Cash Crew

Questa versione di Hacksaw Gaming ha un layout 5x5, in cui gli utenti possono abbinare le combo su un massimo di 14 diverse linee di puntata. Il valore di ritorno al giocatore di Cash Crew raggiunge il 96,26%, mentre il suo moltiplicatore di vincita massima è di x10.000. Oltre a questi dati impressionanti, la macchina è anche ben ottimizzata per i dispositivi mobili e dispone di una versione demo gratuita.

L'assortimento di funzioni aggiuntive di Cash Crew è piuttosto ampio. Include simboli Wild con moltiplicatori, simboli Scatter, premi istantanei e un mini-gioco chiamato The Vault. Durante la serie di respin bonus, i giocatori possono impilare i Wild e guadagnare moltiplicatori elevati che permangono fino al termine del mini-gioco.

Golden Knight Infinity

Il gioco sorprende immediatamente i giocatori con un layout insolito che comprende quattro righe e tre rulli. Una caratteristica interessante è che il gioco permette agli utenti di abbinare le combo in qualsiasi punto dello schermo senza la necessità di far atterrare i simboli sulle linee di pagamento fisse. Golden Knight Infinity ha un valore RTP del 96%, mentre il suo moltiplicatore di vincite massimo è di x10.000.

La slot offre anche un enorme valore di rigiocabilità grazie alla sua ricca serie di meccaniche. Le sue funzioni aggiuntive includono Wilds, Giri Gratuiti, Respins, cambio di Reelset e Bonus Bet. Quest'ultimo aggiunge un livello di complessità completamente nuovo all'esperienza di gioco, rendendo Golden Knight Infinity particolarmente interessante per i giocatori esperti che amano le meccaniche avanzate.