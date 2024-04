Ufficiale, anche Corsaro sarà in corsa alle Comunali

La comunicazione è contenuta nelle poche righe di convocazione di una conferenza stampa Andrea Corsaro rompe il silenzio che lo ha accompagnato in questi giorni e, giovedì, ufficializza la sua candidatura a sindaco alla guida di una lista civica.

Dopo che i partiti di centro destra - e in particolare la Lega - hanno designato Roberto Scheda come candidato unitario alla poltrona di sindaco, in città si sono rincorse per giorni le voci su una lista civica autonoma del sindaco.

E, domani, i dettagli di questo progetto verranno resi ufficiali.

Con Corsaro salgono a sette i candidati alla poltrona di primo cittadino: oltre al già citato Scheda, ci sono Gabriele Bagnasco, candidato del centro sinistra, il civico Carlo Olmo con la lista del Lupo Bianco, Fabrizio Finocchi, per il Terzo Polo, Michelangelo Catricalà, con una sua lista civica, e Valentina Bruson per il Movimento 5 Stelle