Quinta proiezione con "Il cinema per tutti", iniziativa di Liberi di Scegliere

Continua e si conclude con la quinta proiezione, la sesta edizione della rassegna cinematografica “Il Cinema per Tutti”,

iniziativa curata dall’ass.ne Vercellese Liberi di Scegliere ODV in collaborazione con Cinema Italia –

Movie Planet di Vercelli.

L’ass.ne Liberi di Scegliere ODV, operante a Vercelli da sedici anni a fianco delle famiglie con figli disabili, fin dal 2017 organizza questo evento che ha raccolto nel tempo davvero un grande consenso, in rete con le associazioni Anffas, Angsa Novara-Vercelli, Perdincibacco, La Rosa Blu, Special Olympics Vercelli, Centri diurni comunali c.na Bargè e Galilei, nonché in collaborazione con la Direzione Scolastica di Vercelli che ormai da tempo invia alla rassegna un numero sempre crescente di ragazzi.

La proposta questa volta verte sul film “AQUAMAN 2 ”, recente e molto apprezzata pellicola, proposta anche e soprattutto per assecondare le tante richieste dei ragazzi.

Il fine dell’iniziativa, oltre a quello di far trascorrere qualche ora piacevole, è quello di unire e non di dividere, per aggregare il maggior numero di ragazzi di TUTTE le associazioni vercellesi e non solo, impegnate quotidianamente a fianco delle persone disabili e delle loro famiglie, in un contesto allargato di “VERA INCLUSIONE”. da sempre parola d’ordine dell’associazione.

Anche quest’anno come nei cinque anni trascorsi, le adesioni sono state davvero tantissime e la media delle presenze è stata di 75 ragazzi speciali a proiezione, oltre naturalmente i numerosi accompagnatori e insegnanti di sostegno. Questo risultato ci sprona pertanto a non abbandonare la nostra proposta che sicuramente verrà replicata per il settimo anno consecutivo. Anche per l’inverno 2024/2025 pertanto, i nostri ragazzi speciali saranno ancora tutticon noi.

La proiezione è programmata per giovedì 11 Aprile 2024 con ritrovo, come sempre al Cinema Italia – Movie Planet di Vercelli in piazza Pajetta alle ore 9,15 con inizio della proiezione previsto per le 9,30.

Per una migliore organizzazione si prega di confermare la propria adesione entro martedi 9 aprile 2024 (allungata di un giorno la possibità di iscriversi)

telefonando al n° 366.3676801 e confermare via mail a liberigenitori@alice.it specificando se la/e persona/e

disabile/i deambula/no o se si muove/ono in carrozzina.

Si rammenta che per ogni gruppo ci deve essere almeno un accompagnatore, anche

per i singoli se la persona disabile necessita di particolare attenzione.

​

Liberi di Scegliere ODV

Il Presidente Adriano Greppi

Il Segretario Giuseppe Ferraris