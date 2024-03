Bilancio della Regione: Ridotto il debito e rilanciati gli investimenti

«Il bilancio 2024 certifica l’auspicato miglioramento dei conti regionali e il rilancio degli investimenti e tanto basta per guardare con un cauto ottimismo all’anno in corso, segnato da indicatori più che confortanti e che deve essere lo stimolo per fare sempre meglio e spingere sull’acceleratore». Lo dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, a seguito dell’approvazione della legge di bilancio avvenuta nell’ultima e recente seduta di Consiglio regionale della scorsa settimana.

Negli ultimi cinque anni, il debito regionale ha visto una riduzione notevole, passando da 12 a 10 miliardi, un taglio superiore al 16% che evidenzia un recupero di due miliardi di euro: <«Lo sforzo nel risanamento delle finanze regionali è frutto di un lungo percorso - esprime soddisfatto il Consigliere, che nella legislatura ha presieduto la Commissione Bilancio - sono contento che sia stato raccolto l’indirizzo sostenuto in questa legislatura di prudenza da un lato, e di ricerca di risorse da Stato ed Europa dall’altro, attraverso la capacità di progettare e condividere col territorio, con risultati confortanti e certificati dalla Corte dei Conti e, più recentemente, dall’agenzia Moody’s, che ha promosso il rating della Regione Piemonte da Ba2 a Ba1».

Sul fronte economico, la Regione vanta risultati eccellenti: un tasso di disoccupazione regionale al minimo del 6,2%, inferiore alla media nazionale, e una significativa riduzione del tasso di disoccupazione giovanile: dal 30% al 20% negli ultimi cinque anni.

«Nonostante pandemia, guerre e inflazione, il PIL piemontese cresce, la disoccupazione diminuisce e stiamo dimostrando una buona capacità di utilizzare i fondi del PNRR; gli investimenti pubblici per la difesa del suolo, i miglioramenti ambientali e l’edilizia sanitaria sono partiti e continueranno a crescere nei prossimi anni» osserva Riva Vercellotti. «In questa legislatura abbiamo mantenuto la pressione fiscale invariata e in alcuni casi ridotta, preparandoci per un'importante fase di implementazione del PNRR nel prossimo biennio. È essenziale mantenersi vigili e investire saggiamente senza sperperare risorse. Il percorso verso uno sviluppo maggiore e un incremento dell’occupazione in Piemonte è tracciato, e la nostra posizione come sesta regione europea nell'attrarre investimenti esteri, secondo il Financial Times, ne è una conferma» conclude Riva Vercellotti, sottolineando l'importanza del percorso intrapreso per la crescita della regione.