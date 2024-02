Giovanili della PFV: le gare di sabato 24 e domenica 25 febbraio

Campionato under 17

2^ fase – Coppa Piemonte

Girone D- 1^ giornata di ritorno

Domenica 25.2.2024 ore 18,30

Alcolital Fossano - Pallacanestro Femminile Vercelli 40-46

(Parziali:11-7; 22-22; 28-33; 40-46)

Tabellino PFV: Dikrane 10; Tagliabue; Haxhiasi; Francese E .4; Giuliani; Prinetti 11; Roggero 9; Dipace 3, Nicosia 6; Bari H; Rizzato 3; All.re Gianfranco Anastasio

Nella prima di ritorno del girone di Coppa Piemonte, la PFV Under 17 ha conquistato un’importante vittoria in trasferta per 40-46 contro Basket Fossano, al termine di una gara iniziata non nel migliore dei modi per le vercellesi, ma finita decisamente meglio. L’impatto con la partita è stato, infatti, pessimo, con soli sette punti realizzati nel primo quarto (ma anche solo 11 subiti), forse risentendo le giocatrici dei chilometri della trasferta, allorché si sono trovate di fronte una squadra che ha messo in campo grande agonismo ed aggressività, per cercare di mettere in difficoltà le avversarie che le precedevano di un posto in classifica. Tra le due squadre era rimasta anche un po’ di ruggine dopo l’incontro dell’andata, finito a +15 per la PFV. Con qualche giocatrice recuperata rispetto all’andata Fossano ha certamente avuto più possibilità di puntare alla vittoria, imponendosi, per cominciare, già nel primo quarto 11-7.

Nel secondo periodo la PFV sapeva però reagire, trovando buone soluzioni contro la difesa a zona, così che al riposo le squadre erano in perfetta parità sul 22-22. Era però nel terzo quarto che le vercellesi piazzavano l’allungo decisivo, distanziando le avversarie con efficaci contropiede frutto di una difesa più pressante, con recupero di numerosi palloni ed approfittando anche della fallosità delle fossanesi, che mandavano le ospiti in lunetta a segnare tiri liberi fondamentali per la vittoria finale. Al 30’ il punteggio diceva 28-33 e nella frazione conclusiva le ragazze di Anastasio controllavano agevolmente la gara, senza consentire alle avversarie di tornare in partita, con grande precisione ai liberi nei minuti finali, come detto..

Prossimo impegno per l’under 17 domenica 3 marzo alle 11,15 alla palestra della scuola elementare Bertinetti, contro Basket Pancalieri, dal momento che al Palapiacco saranno (si spera, almeno) in corso i lavori per l’installazione delle nuove tribune, e si dovrebbe giocare a porte chiuse, eventualmente

____________________________________

Campionato under 15

1^ fase – Qualificazione

Girone B - 7^ giornata di ritorno

Vercelli – Palapiacco – Via Donizetti 11.

Sabato 24.2.2024 ore 15,30

Pallacanestro Femminile Vercelli - Basket Venaria 30-69

(Parziali:8-25; 16-39; 26-51; 30-69)

Tabellino PFV: Stile 8; Balzaretti; Trotti; Ferla; Stacchini; Lahmidi 4; Alilou 4; Fall 2; Mura 4; Panelli 10; Valentini; Follia 2. All.re Davide Simone

Sconfitta prevista quella rimediata in casa dalle Under 15 della PFV contro Basket Venaria per 30-69, al cospetto delle incontrastate capo classifica del girone, nonché serie candidate a contendersi il titolo regionale di categoria.

Le ospiti hanno semplicemente messo in mostra doti tecniche migliori di quelle delle vercellesi, nonché un ritmo ed un’intensità assai superiori, che hanno messo in seria difficoltà la squadra di casa, sin dall’inizio della partita.

Dopo le prime battute, che lasciavano presagire un disastro (8-25 al 10’), le ragazze di Davide Simone riuscivano a rialzare un pochino la testa, mettendo a segno qualche azione pregevole, pur non riuscendo a opporre seria resistenza in difesa, dove spesso l’avversaria di turno vinceva l’1 c 1, oppure scappava in contropiede senza resistenze efficaci.

A metà partita il risultato era deciso, 16-39, ed il resto della gara diventava quasi un buon allenamento.

Nel terzo periodo le cose erano più equilibrate, tanto che Venaria guadagnava solo due punti (26-51 al 30’), ma nell’ultima frazione di gioco la PFV smarriva nuovamente la via del canestro e le ospiti chiudevano agevolmente la gara con un divario consistente.

Nota positiva il rientro di Sofia Panelli, assente per circa due mesi per infortunio, la cui presenza si è sentita soprattutto in attacco.

Tutto sommato, nonostante la pesante sconfitta, qualche segno di miglioramento rispetto alle ultime negative uscite c’é stato, e questo è confortante per coach Davide Simone.

Pr ossimo turno per le giovani Under 15 sarà ad Aosta, sabato 2 marzo alle ore 17,00, presso il Palazzotto Luca Mozzi di Via Berthet 2.

______________________________

Campionato under 14

1^ fase – Qualificazione

Girone B -4^ giornata di ritorno

Torino – Palestra Massari – Via Massari

Domenica 25.2.2024 – ore 18,00

Polisportiva REBA - Pallacanestro Femminile Vercelli 54-76

(Parziali:12-21; 28-35; 39-66; 54-76)

Tabellino PFV: Stile 19; Balzaretti 16; Turcas 6; Pavia 6; Ferraris; Bari S. 6; Lahmidi 20; Monaco; Alilou 3; Oppezzo Triberti; Sadmi. All.re Davide Simone

Le Under 14 della PFV hanno rialzato finalmente la testa dopo il periodo “buio” in cui erano cadute dopo la sosta natalizia, e sono andate a vincere brillantemente per 54-76 sul campo torinese della Polisportiva REBA. Le vercellesi hanno approcciata bene la gara e le sue bocche da fuoco abituali (Stile 19 e Lahmidi 20) sono sembrate tornare ai loro livelli di realizzazioni pre-natalizi, questa volta affiancate da Balzaretti (16) e ben supportate da tutte le compagne scese in campo le quali, chi con i punti chi con la difesa, hanno contribuito al successo della squadra. Già nel primo quarto (12-21) la PFV metteva le premesse per la vittoria, ma doveva fare i conti con la reazione delle padrone di casa che, nel secondo periodo, non mollavano e si mantenevano a ridosso delle ospiti (28-35 a metà gara).

Nella ripresa le ragazze di Davide Simone erano brave a piazzare l’allungo decisivo, con un notevole parziale di 11-31, segnando con continuità e sbagliando veramente poco. La conseguenza era il risultato di 39-66 (+27 per la PFV) al 30’ che chiudeva di fatto i conti. L’ultimo quarto era ininfluente, nonostante una lieve rimonta delle torinesi, con la PFV che controllava agevolmente. Finalmente una buona partita, dunque, simile a quelle positive della prima parte della stagione. Prossima gara domenica 3 marzo alle ore 15,15 a Vercelli contro Basket Venaria. Sarà comunicato su quale campo, il “Piacco” oppure la palestra della scuola Bertinetti, se disponibile, dal momento che al Piacco saranno in corso i lavori di installazione delle nuove tribune, e l’accesso al pubblico sarà vietato, per cui – se del caso – si dovrà giocare a porte chiuse.