Alpini, gli eventi per i 100 anni iniziano con il film «La seconda via»

«La giornata del 16 gennaio – dice il presidente sezionale, Piero Medri – è stata scelta perché coincide con la celebrazione della Giornata Regionale del Valore Alpino, e per noi penne nere coinvolgere i giovani è il modo migliore per essere fedeli a quanto scritto sulla “Colonna Mozza” dell’Ortigara “Per non dimenticare”. Dato che il 26 gennaio ricorre anche la Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini, istituita nel 2022, alle ore 21 della vigilia, il 25 gennaio prossimo, sempre al Cinema Italia, proporremo la proiezione del film a tutta la cittadinanza. L’ingresso sarà libero con la prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail della nostra Sezione vercelli@ana.it. Prima di iniziare le manifestazioni più gioiose per festeggiare i nostri primi cento anni di vita – conclude Medri – ci pareva giusto e doveroso ricordare i nostri caduti».