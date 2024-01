Malefici: Vergassola racconta i cattivi delle fiabe

Com’erano, da bambini, i cattivi delle fiabe? E perché sono diventati così? Dario Vergassola approda per la prima volta al teatro ragazzi, e prova a rispondere a questa domanda. Lo spettacolo, che va in scena al Teatro Civico venerdì 5 gennaio alle 17, non vuole giustificare i celebri antagonisti delle fiabe per le loro azioni, ma nemmeno darle per scontate. I protagonisti sono la Regina cattiva, il Gran visir, La strega del Mare e il Lupo delle fiabe. Tutti personaggi che si rifanno all’immaginario collettivo dei cattivi più celebri delle fiabe. La Regina cattiva è ossessionata dall'idea di essere bella: se un tempo c'era lo specchio a testimoniare la sua bellezza, oggi si fa direttamente i selfie con lo smartphone. Il Lupo delle fiabe, storicamente cattivo, che in realtà è vegano, ma si vergogna ad ammetterlo in pubblico.

Un appuntamento fuori stagione, con un musical travolgente, da godere a tutte le età. Il biglietto (intero 10 euro, ridotto 5, in ogni ordine di posti) è in vendita al Botteghino del Civico un'ora prima dello spettacolo.