Al cinema con Liberi di scegliere

Continua con la seconda proiezione, la sesta edizione della rassegna cinematografica “Il Cinema per Tutti”, iniziativa, curata da Liberi di Scegliere in collaborazione con Cinema Italia – Movie Planet di Vercelli.

L’associazione Liberi di Scegliere ODV, operante a Vercelli da oltre quindici anni a fianco delle famiglie con figli disabili, fin dal 2017 organizza questo evento che ha raccolto nel tempo davvero un grande consenso,

in rete con le associazioni Anffas, Angsa VC – NO, Perdincibacco, La Rosa Blu, Special Olympics Vercelli, Centri diurni comunali ccascina Bargè e Galilei nonché in collaborazione con la Direzione Scolastica di Vercelli che da tempo invia alla rassegna un numero sempre screscente di ragazzi.

La proposta questa volta verte sul film “Volevo un figlio maschio” con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua, un film uscito ad ottobre 2023 che speriamo incontri il favore dei nostri ospiti.

Le edizioni precedenti hanno richiamato pubblico ed interesse non solo del capoluogo vercellese ma anche dai dintorni con piena soddisfazione dei partecipanti.

Il fine dell’iniziativa, oltre a quello di far trascorrere qualche ora piacevole ai ragazzi, è quello di aggregare il maggior numero di ragazzi di tutte le associazioni

vercellesi e non solo, impegnate quotidianamente a fianco delle persone disabili e delle loro famiglie.

La seconda proiezione è programmata per giovedì 14 dicembre 2023 con ritrovo come sempre al Cinema Italia – Movie Planet di Vercelli sito in p.zza Pajetta alle ore 9,30.

Per una migliore organizzazione si prega di confermare la propria adesione

entro il lunedì 11 dicembre 2023 telefonando al n° 366.3676801 e confermare via mail a liberigenitori@alice.it specificando se la/e persona/e disabile/i deambula/no o se si muove/ono in carrozzina.

Si rammenta che per ogni gruppo ci deve essere almeno un accompagnatore, anche per i singoli se la persona disabile necessita di particolare attenzione.

Si ricorda che l’uso della mascherina e il distanziamento sono facoltativi.

Liberi di Scegliere ODV

Il Presidente Adriano Greppi

Il Segretario Giuseppe Ferraris