Serate live al Circolo Vecchia Porta Casale: suonano gli Iceberg

Torna la musica alla Ca’ dal Mariu Bel. L’appuntamento è per venerdì 8 dicembre alla Cascina Rantiva sede del Comitato Vecchia Porta Casale, che organizza l’evento, in corso Papa Giovanni Paolo II, 31/A.

Ad esibirsi in un concerto live saranno gli Iceberg, storica rock band nata su iniziativa di Franco Cascio in occasione di “Vercelli come Liverpool”, evento svoltosi nel 2012 al Teatro Civico e che radunò diversi componenti dei complessi musicali anni Sessanta. La band è già stata protagonista di altre serate alla Ca’ dal Mariu Bel così come si è esibita in piazza Cavour in occasione di una passata edizione di “Aspettando la Sagra”, facendosi apprezzare per il “sound” e per l’accattivante repertorio. La formazione con il tempo ha subito diversi cambiamenti sempre attorno alla figura del batterista Franco Cascio. Con lui oggi ci sono: Salvatore Fonso (voce), Carlo Micillo (chitarra), Giuseppe Giordano (chitarra), Bruno Natarella (basso), Alessandro Fulci (tastiere). Il repertorio della band è una rivisitazione del vasto mondo del rock a partire dagli anni Sessanta per finire agli Ottanta con alcuni dei più grandi successi internazionali dell’epoca.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 21,15. L’ingresso è libero. Al termine i cuochi del Comitato offriranno a tutti gli intervenuti la celebre panissa vercellese.