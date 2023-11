Black Friday con Piemonte dal Vivo: ingresso a 5 euro per il musical di Vergassola

La Fondazione Piemonte dal Vivo e i Comuni del Circuito hanno deciso di aderire anche quest’anno al Black Friday, proponendo al pubblico alcuni nomi e spettacoli teatrali d’alta qualità, per un tempo limitato, a prezzi ridotti. Vercelli, Alessandria, Novara, Tortona, Valenza, Asti, Avigliana e Venaria sono le piazze che aderiscono al Black Friday 2023.

Vercelli, in particolare, pensa alle famiglie con il musical Malefici, in programma il 5 gennaio 2024 con biglietto di ingresso a 5 euro (sarà in vendita solo online su vivaticket.it dalle 00:00 di venerdì 24 alle 23:59 di domenica 26 novembre).

Nello spettacolo, Dario Vergassola, che approda per la prima volta al teatro ragazzi, prova a indagare come fossero, da bambini, i cattivi delle fiabe. E si dà risposte sorprendenti: la Regina cattiva è ossessionata dall’idea di essere bella e se un tempo c’era lo specchio a testimoniare la sua bellezza, oggi si fa direttamente i selfie con lo smartphone. Il Lupo delle fiabe, storicamente cattivo, che in realtà è vegano, ma si vergogna ad ammetterlo in pubblico.