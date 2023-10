Konstantin Emelianov apre il 73° Concorso Viotti

Il 73° Concorso Viotti, sezione Pianoforte, debutta sabato 30 settembre, al Museo Borgogna, con il concerto de pianista Konstantin Emelianov: l'appuntamento, alle 21, è con il giovane artista vincitore del Concorso Viotti 2017, brillantissimo artista che in carriera vanta già importanti affermazioni e due album incisi.

Il giovane pianista russo, dalla sua strepitosa affermazione al Viotti nel 2017, ha intrapreso una carriera di primo piano sui palcoscenici di tutto il mondo, diventando uno degli artisti ufficiali del marchio Yamaha pianoforti.

Il concerto di Emelianov si aprirà sulle note delle Stagioni op. 37b di Piotr Ilic Čajkovskij. Quest’opera è uno dei cicli più famosi della musica pianistica russa della seconda metà del XIX secolo. Nella seconda parte del concerto la Suite in Sol maggiore di Jean Philip Rameu e le Variazioni su un tema di Corelli di Sergei Rachmaninov, di cui si celebrano quest’anno i 150 anni dalla nascita.

Artista di grande caratura, dopo aver vinto, giovanissimo, il Concorso pianistico Viotti di Vercelli nel 2017 (primo premio e premio del pubblico), Emelianov, due anni dopo, si è affermato al 16° Concorso Internazionale Čajkovskij di Mosca. Vincitore del terzo premio, ha ricevuto il titolo di “Artista di Radio Russia” e il premio del pubblico dai lettori della rivista Musical Life.

Nel 2020 Konstantin Emelianov ha registrato il suo album di debutto dedicato alla musica di Čajkovskij, pubblicato dalla famosa etichetta discografica russa “Melodya”. Nel marzo 2023, un nuovo album con musiche di Debussy, Prokofiev e Barber è stato pubblicato dall’etichetta Fuga Libera di Outhere music.

Emelianov ha vinto premi di prestigiosi concorsi internazionali, tra cui il Concorso internazionale per giovani pianisti in memoria di Vladimir Horowitz, i concorsi pianistici di Verona e Suzhou, Cina.

Si è diplomato al Conservatorio Čajkovskij di Mosca con il professor Sergei Dorensky e i suoi assistenti, i professori Andrei Pisarev, Pavel Nersesyan e Nikolai Lugansky. Dal 2022 frequenta il corso senior dell’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola con il professor Boris Petrushansky.

Il pianista è stato attivamente in tournée in tutto il mondo ed è apparso in molte prestigiose sedi concertistiche come il Teatro Carlo Felice di Genova, il Seoul Arts Center, il National Center for the Performing Arts di Pechino, il Zentrum Paul Klee di Berna, la Mariinsky Concert Hall, la Grand Hall del Conservatorio Čajkovskij di Mosca.