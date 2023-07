Società del Quartetto, ultimo appuntamento musicale di luglio

Un quintetto di fiati all’Opera.

Quintetto Pentaphonium per i concerti con il Conservatorio Cantelli

Ultimo appuntamento musicale del mese di luglio per la Società del Quartetto con il concerto del Quintetto Pentaphonium, venerdì 21 luglio, Museo Borgogna ore 21. Questo concerto sostituisce il concerto degli 8 Celli del Conservatorio Cantelli, precedentemente programmato.

I Pentaphonium sono un ensemble di fiati composto da Carlotta Maggia (flauto), Lorenzo Bobbio (oboe), Gaia Zecchini (clarinetto), Jacopo Sacco (corno) e Andrea Baiocco (fagotto).

Il gruppo nasce nel Conservatorio Cantelli di Novara sotto la guida del Maestro Giuseppe Gregori con il desiderio di fare musica insieme ed approfondire la conoscenza degli strumenti a fiato. Giovanissimi, hanno tutti fatto esperienze concertistiche come solisti, in orchestra e gruppi da camera.

Il programma della serata al Museo Borgogna prevede composizioni originali per quintetto di fiati quali il Quintetto n. 2 di Anton Reicha e Humoreske di Alexander Zemlkinsky; e trascrizioni di altre opere, sia cameristiche come la Petite Suite di Claude Debussy, che operistiche come le Ouverture da Il Flauto Magico di Mozart, da Il Barbiere di Siviglia di Rossini, e dal Nabucco di Verdi,

Biglietti (euro 5/3) disponibili presso la Società del Quartetto, via Monte di Pietà 39 a Vercelli, ore 16,00-18,00 oppure si possono prenotare telefonicamente al n. 0161.255575 o con email: biglietti@quartettovercelli.it .

Venerdì 21 luglio 2023

Museo Borgogna - ore 21,00

Quintetto di fiati Pentaphonium

Carlotta Maggia, flauto

Lorenzo Bobbio, oboe

Gaia Zecchini, clarinetto

Jacopo Sacco, corno

Andrea Baiocco, fagotto

W. A. Mozart: Overture da Il Flauto Magico

C. Debussy: Petite Suite per pianoforte a 4 mani, arr. B. von Gordon Davies

A.Zemlinsky: Humoreske (Rondo)

A. Reicha: Quintetto No. 2 in Mib maggiore, Rondò

G. Rossini: Overture da Il Barbiere di Siviglia

G. Verdi: Overture da Nabucco