Black Blues Brother e Gabry Ponte: ancora posti per i due eventi del week end

Ci sono ancora posti per lo spettacolo di sabato sera dei Black Blues Brothers che saranno in piazza Antico Ospedale per Musa Vercelli.

L'appuntamento è a ingresso libero e rappresenta il secondo evento della settimana dopo il tutto esaurito dei Boomdabash.

I Black Blues Brothers portano nel cuore il ritmo e l’energia del Kenya, la loro terra: lo spettacolo, nato dalla fantasia di Alexander Sunny, è uno dinamico, adatto a un pubblico di ogni età e di ogni nazione. Sono un gruppo acrobatico che si riforma ogni sera sul palco dando vita ad una festa ricca di momenti travolgenti sulle note della colonna sonora del cult movie, uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi: piramidi umane, limbo col fuoco, salti con la corda e nei cerchi, gag esilaranti, divertenti striptease, spassose sfide di ballo e molto altro ancora.

Anche Tú Sí Que Vales Italia, spettacolo televisivo di successo, è rimasto colpito dalle loro esibizioni. Con un tour mondiale di oltre 800 date e 500.000 spettatori, The Black Blues Brothers si è affermato come un “must” dell’intrattenimento dal vivo internazionale, ottenendo ovunque standing ovation e recensioni entusiastiche.

Scritto e diretto da: Alexander Sunny Con Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Mohamed Salim Mwakidudu e Peter Mnyamosi Obunde. Coreografie: Electra Preisner e Ahara Bischoff.

«Aspettiamo i vercellesi a questo secondo appuntamento della settimana - dice Mimmo Sabatino, assessore agli Eventi -: si tratta di una proposta adatta a tutti che farà sicuramente divertire i vercellesi».

Posti disponibili, domenica sera, anche per Gabry Ponte (in questo caso è previsto un biglietto unico) che, quest'estate sta portando in tour i suoi 25 anni di carriera: «In numerose città ha ottenuto successo e sold out - spiega Sabatatino - speriamo di ottenere un buon risultato anche a Vercelli».