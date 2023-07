Un mezzo per l'Auser in memoria di Francesco Barberis

E' stato consegnato nei giorni scorsi il mezzo donato all'Auser Vercelli da Maddalena Ranghino (in foto a sinistra) in memoria del marito Francesco Barberis, già Presidente nazionale UDACE (Unione Nazionale Amatori Ciclismo).

«Un bellissimo gesto nei confronti dell'associazione di volontariato - commenta Maria Grazia Camellini -. l'auto sarà utilizzata da Auser per la propria attività sul territorio, a favore soprattutto di anziani e persone in difficoltà, tra cui l'accompagnamento da casa per visite ospedaliere, mediche, terapie, spesa, posta/banca, farmacia e altre esigenze».

Auser è promossa dallo Spi Cgil e dalla Cgil ed è formata esclusivamente da volontari. «Invitiamo chi volesse dare una mano a contattarci - dice Camellini (in foto a destra) - Si tratta di un'associazione finalizzata ad aiutare il prossimo e a realizzare il protagonismo degli anziani e dei pensionati per valorizzarne esperienza e professionalità».