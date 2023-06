Scelta del pc da gaming: i consigli migliori da seguire

Siete dei grandi appassionati di videogame? Allora la vostra intenzione potrebbe essere quella di cambiare la vostra dotazione da gaming per trovare degli accessori e delle periferiche ancora più performanti se possibile. Come si può facilmente intuire, prima di scegliere, è bene sapere che esistono numerosi form factor e che bisogna capire quale possa essere la soluzione migliore per le proprie esigenze.

È chiaro che si tratta di un investimento non di poco conto e, per tale ragione, conviene sempre dare un’occhiata al rapporto tra qualità e prezzo delle piattaforme da cui si acquista, optando per quelle più convenienti e affidabili come Pcrig.it . Proviamo a dare uno sguardo insieme a tutti quegli aspetti che possono fare la differenza in fase di scelta di un pc da gaming adatto alle proprie caratteristiche e allo stile di gioco che si tende ad adottare.

Si parte dal form factor

Come dicevamo in precedenza, il primo passo è quello di stabilire il form factor che conviene in base alle proprie caratteristiche e stile di gioco. Si può scegliere tra un sistema fisso, piuttosto che uno trasportabile, oppure si può anche puntare su una soluzione dalle dimensioni compatte. Nella maggior parte dei casi, i pc da gaming con le dimensioni maggiori, mantenendo il prezzo invariato, sono anche quelli dotati del più alto livello di potenza. Il motivo è piuttosto facile da intuire, dal momento che possono offrire uno spazio ben maggiore per l’installazione delle varie componenti, ma anche la qualità e l’efficacia del raffrescamento ne risentono in maniera più che positiva, anche mentre si stanno affrontando delle sessioni di gaming particolarmente pesanti.

Lo schermo e la risoluzione

Tra i vari aspetti che è necessario prendere in considerazione troviamo prima di tutto il display e la risoluzione. Il monitor è chiaro che si trova già perfettamente integrato non solamente sui notebook, ma pure sui pc all in one. Discorso differente per quanto concerne i pc fissi, visto che deve essere acquistato a parte.

Si tratta di una delle componenti che fanno più la differenza in merito all’esperienza di gioco ed è bene sottolineare come un display si differenzia in base alla risoluzione e alle dimensioni. È chiaro che sulla scelta pesa anche il tipo di ambiente in cui si gioca e allo spazio che si ha disposizione. I modelli con dimensioni superiori a 30 pollici, ma anche quelli curvi e ultra-wide sono in grado di garantire un’immersione completa nell’esperienza di gioco e sono le soluzioni senz’altro più affascinanti, anche se decisamente costose.

Attenzione anche al refresh rate, che in qualsiasi monitor da gaming deve essere particolarmente elevato. Non si deve mai stare al di sotto dei 60 Hz, ma la soluzione migliore è quella di optare per un refresh rate pari ad almeno 120 o 144 Hz se la vostra esigenza è quella di divertirvi con dei titoli particolarmente rapidi. Il tempo di risposta, invece, deve essere piuttosto limitato e la soluzione migliore è che quest’ultimo valore si aggiri intorno a 1 millisecondo. Occhio anche al supporto a varie tecnologie, come ad esempio AMD Freesync piuttosto che nVidia G-Sync. Cosa apportano in più? Senz’altro la possibilità di ottenere una nitidezza migliore dell’immagine, evitando che si possa frastagliare e perdere qualcosa in termini di velocità.

Il processore

Ecco un altro elemento che va preso in considerazione molto seriamente. Si può considerare a tutti gli effetti il vero e proprio cervello del pc da gaming. Di conseguenza, deve rispettare dei requisiti piuttosto stringenti. Per un sistema da gaming che viene usato di frequente anche con videogame particolarmente pesanti, meglio optare per dei processori Intel Core i5, i7 o i9 delle generazioni più recenti. Va benissimo anche se la scelta dovesse pendere verso gli innovativi processori AMD che fanno parte della gamma Ryzen, ma solo delle famiglie 3x00 e 5x00.