Come una carta carburante può aiutare la tua attività

Oggigiorno le carte carburante sono un’alternativa valida per chi ha un’azienda e desidera tenere monitorati i consumi e le spese. I vantaggi di optare per questo tipo di carta sono diversi, molti dei quali sono in grado di aiutarti a gestire meglio le risorse della tua attività.

Nello specifico cosa sono le carte carburante e come possono essere uno strumento di crescita per la tua impresa? Tutte le informazioni utili sull’argomento.

Cosa sono le carte carburante

Innanzitutto, le carte carburante sono uno strumento utilizzato dalle aziende per consentire ai propri dipendenti di fare il pieno alle auto aziendali o ai veicoli utilizzati per lavoro, senza dover spendere i propri soldi.

Queste card sono molto semplici da usare: il dipendente, anziché utilizzare contanti personali o una carta di credito aziendale, usa la carta carburante per pagare presso la stazione di servizio a seguito del rifornimento. L'azienda viene poi fatturata direttamente per il carburante.

Esistono diverse tipologie di carte carburante tra cui: la carta carburante aziendale monomarca, quella multimarca, quella aziendale mono o multifunzione e la card prepagata aziendale o carta di credito. Qualunque sia la carta carburante scelta, il fornitore raccoglie i dati di tutte le transazioni effettuate sulla carta e invia all'azienda una fattura consolidata per tutti gli acquisti di carburante.

In che modo le carte carburante aiutano la tua azienda

Sicuramente le carte carburante offrono numerosi vantaggi alle aziende, tra cui una maggiore tracciabilità delle spese e una semplificazione della gestione delle risorse. Inoltre, l'utilizzo delle carte carburante consente di ridurre il rischio di frodi e di errori nella contabilizzazione delle spese di carburante.

Nello specifico, una delle principali ragioni per cui le carte carburante sono così utili alle aziende è che offrono accesso al credito senza interessi. Ciò significa che le imprese possono usare le card per finanziare l'acquisto di carburante per i loro veicoli senza dover pagare interessi sui fondi utilizzati.

Inoltre offrono un alto livello di controllo sui costi. Ad esempio le imprese possono impostare dei limiti di spesa sui conti delle carte carburante, in modo che i dipendenti non possano spendere troppo denaro o tentare acquisti non autorizzati. In più queste tessere sono fatturate settimanalmente, semplificando la gestione dei costi.

Spesso vengono abbinate poi delle funzionalità di gestione online, che consentono alle imprese di monitorare ancora più da vicino i loro costi di fornitura. Quindi le aziende accedono ai loro dati di spesa online e utilizzano strumenti di reporting per identificare le tendenze di spesa. Dunque soprattutto per prevedere i costi futuri del carburante.

Le carte carburante sono accettate spesso su una vasta rete di stazioni di servizio in tutta Italia e in Europa. Concludendo, le carte carburante sono uno strumento molto valido per le aziende che gestiscono una flotta di veicoli più o meno numerosa. Non solo per ridurre le spese, bensì anche per avere una gestione più intelligente delle risorse.