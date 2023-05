Musica in Arca con Rimonda e la giallista e violinista Natasha Korsakova

Le note della Sonata per due violini opera 30 di Giovan Battista Viotti, proposte da Natasha Korsakova e Guido Rimonda, hanno offerto un suggestivo momento di arte, nel pomeriggio di lunedì 1 maggio. Su invito dell'assessore Gianna Baucero, i musicisti si sono esibiti suonando all'interno di Arca, tra le sculture esposte per la mostra dedicata a Giacomo Manzù, Un momento di spettacolo ed emozioni che ha permesso ai vercellesi di avere un primo incontro con la violinista e scrittrice alla quale, nel pomeriggio di oggi (martedì 2 maggio) spetterà il compito di aprire la rassegna "MaggioInLibri". Alle 18, al Salone Dugentesco, l'autrice presenterà "L'ultimo concerto romano", un avvincente giallo ambientato nel mondo della musica. E, così come avviene nel libro, dove al termine di alcuni capitoli i lettori trovano un QR code, per ascoltare i brani musicali citati nel capitolo, anche nel corso della presentazione Korsakova eseguirà alcuni dei brani musicali citati nel testo.