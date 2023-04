Riapre la Torre dell'Angelo: le date per ammirare Vercelli dell'alto

Nuove date per salire sulla Torre dell'Angelo e ammirare Vercelli dall'alto. Il gruppo Fai giovani di Vercelli, la delegazione Fai Vercelli, e il Comune, organizzano nuovi appuntamenti, dopo lo straordinario successo dell'altro fine settimana.

Le date da appuntare: 25 aprile, 1 maggio, 6 e 7 maggio, 13 e 14 maggio, 20 e 21 maggio; in tutte queste date l'orario di apertura delle visite guidate sarà dalle 14,30 alle 19,30. La prenotazione sarà in loco, quindi gli organizzatori consigliano di arrivare a inizio appuntamento per assicurarsi un posto per la visita: la salita alla torre richiede di percorrere 242 gradini e presenta barriere architettoniche non superabili. Sono richieste scarpe comode e abbigliamento che eviti l'inciampo.