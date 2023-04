Live a Vecchia Porta Casale: debutto per la Nogir band

La “Cà dal Mariu bel”, il locale di corso papa Giovanni Paolo II, sede del Comitato Vecchia Porta Casale, terrà a battesimo venerdì 21 aprile un nuovo gruppo musicale: la “Nogir band”. Nuovo in quanto a formazione, ma con una lunga esperienza dei suoi componenti, a cominciare da Renzo Rigon, musicista “di lungo corso” e leader del gruppo.

Caratteristica di questo gruppo è la presenza di una nutrita sezione di fiati, ben cinque, composta esclusivamente da sassofoni e formata da Renzo Rigon e Federico Merlin al sax contralto, da Matteo “Ciccio” Fogazzi e Mauro Donati al sax tenore e da Davide Marchese al sax baritono. A completare la band c’è la sezione ritmica formata da Vittorio Berzero alle tastiere, da Pino Tagliabue alla chitarra, da Claudio Cagnoni al contrabbasso e da Vittorio Dellarole alla batteria.

Il repertorio della Nogir Band spazia dallo swing alla bossanova, con incursioni nel repertorio jazz che era stato a lungo frequentato da Sergio Rigon (baritonista tra i più grandi in Italia scomparso nel 2014) col suo ottetto nel quale figurava anche il fratello Renzo. Alcuni brani in repertorio sono adattati sugli arrangiamenti originali suonati in quella formazione, altri, invece, riarmonizzati da Renzo Rigon per il nuovo gruppo.

La Nogir Band nasce come evoluzione del progetto “R&R brass band” fondato dallo stesso Rigon e da Ivano Rovasino, gruppo che proponeva un ideale confronto tra la musica dei Chicago e quella dei Blood, Sweat and Tears, band caratterizzate entrambe dalla presenza di una straordinaria sezione di fiati. Alcuni componenti di quella formazione (Tagliabue, Merlin, Cagnoni e Dellarole, oltre a Rigon) li troviamo nella Nogir Band, pronta ora a presentarsi al pubblico vercellese con un repertorio e, soprattutto, con una sonorità di sicuro impatto.

L’esordio, come già detto, è fissato per venerdì 21 aprile alla Cà dal Mariu bel di corso Papa Giovanni Paolo II con inizio alle 21,15. E come sempre, al termine del concerto, Guido Manolli e i cuochi del Comitato Vecchia Porta Casale offriranno ai presenti un piatto di ottima panissa vercellese.