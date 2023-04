Eudaimon, fatturato in crescita del 35% e premio medio per i dipendenti superiore ai 5.000 euro

Fatturato in crescita del 35% rispetto al 2021, prestigiosa certificazione B-Corp e premio medio aziendale superiore al 5mila euro per i dipendenti.

Eudaimon, azienda vercellese leader nel settore del welafre aziendale, si conferma assoluta protagonista della crescita economico-finanziaria e del benessere dei lavoratori delle imprese italiane in ambito welfare.

A parlare non sono solo i numeri - 155 milioni di transato, 9 milioni di fatturato e un +35% di incremento dello stesso rispetto al 2021 - ma anche il prestigioso riconoscimento che l’azienda ha avuto. Fondata nel 2002 a Vercelli da Alberto Perfumo sui principi della living company e diventata in pochi anni il primo player italiano a occuparsi di welfare aziendale, Eudaimon ha scelto e ottenuto di diventare B-Corp. Ma non è tutto: con i suoi attuali 48 dipendenti, Eudaimon è anche alla ricerca di nuove figure professionali per il 2023 in ambito Technology e Growth, a confermare la volontà dell’azienda di investire sul vero capitale, le persone.

L’obiettivo di Eudaimon, infatti, è da sempre quello di “sviluppare una società libera e giusta” dove le persone possano vivere e lavorare insieme in piena armonia. Alla base dell’operato dell’azienda c’è sempre stata, e continua a esserci, la capacità di trasmettere l’importanza di un ambiente di lavoro positivo, con grande attenzione nei confronti dei lavoratori e delle loro esigenze, cercando di creare luoghi in cui ogni persona possa lavorare al meglio, in modo efficace e opportuno, andando oltre il mero ragionamento economico e finanziario.

La naturale evoluzione di questo cammino è stata la prestigiosa certificazione B-Corp, che arriva parallelamente alla crescita in termini di fatturato. L’importante riconoscimento per le aziende misura le performance d’impatto che le stesse hanno in ambito Environmental (ambiente), Social (società) e Governance (azienda). Gli standard per il rilascio spaziano dall’educazione alla trasparenza, fino al rispetto dei valori aziendali e si sono specchiati perfettamente con i valori fondanti dell’azienda vercellese. Federico Galzignato, CFO di Eudaimon, ha illustrato nei particolari i numeri di questo successo:

«Nel 2022 abbiamo avuto un’ottima performance dal punto di vista economico, sia per quanto riguarda i ricavi sia per ciò che concerne la redditività dell’azienda. E, nello spirito con cui lavoriamo in Eudaimon, abbiamo condiviso questo successo con tutte le colleghe e tutti i colleghi: il premio aziendale medio, esclusi management e vendite, quest’anno ha superato i 5.000 euro».

L’iter per il raggiungimento di questo importante traguardo è stato interamente seguito da Dario Pederiva, Chief People & General Affairs Officer di Eudaimon, che lo racconta con queste parole: «Siamo particolarmente orgogliosi di far parte del mondo B-Corp che, fra le varie certificazioni di Eudaimon, è quella che forse più rappresenta i nostri valori e la nostra mission. Siamo un’azienda che vuole crescere e che investe nel proprio capitale umano e sui giovani, come confermano alcune recenti nomine all’interno del management. In modo particolare in questa fase stiamo investendo soprattutto in area Technology in quanto l’innovazione è sempre più legata ad aspetti tecnologici, come conferma il successo della nuova nata in Eudaimon: EUTY, ovvero la nostra soluzione mobile che forma, supporta e orienta i dipendenti nella scelta delle soluzioni welfare più adatte ai bisogni individuali», conclude Pederiva.

La visione di Eudaimon, basata sulla creazione di un clima di dialogo tra azienda e lavoratore, supporto al dipendente e ruolo sociale di benessere diffuso, capace di mettere in relazione vertici e lavoratori che guardano nella stessa direzione, ben si coniuga alla filosofia B-Corp, che ha come obiettivo quello di perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni e altri portatori di interesse. Grazie a questa certificazione, Eudaimon può affermare di essere sempre più impegnata a prendersi cura delle proprie persone promuovendone lo sviluppo personale e professionale, a realizzare un ambiente di lavoro che le stimoli, le sappia motivare e far appassionare a ciò che fanno e che le renda orgogliose di essere parte dell’azienda. Questa promozione di una visione innovativa e sostenibile del welfare aziendale deve diventare anche motore dell’economia locale, in grado d’innescare sul territorio un circolo virtuoso dove s’incontrano la domanda di welfare dei lavoratori e l’offerta di servizi realizzati da fornitori locali. Il modello che Eudaimon propone è quello di un welfare aziendale inclusivo, personalizzato e aderente ai reali bisogni delle singole persone dove promuovere la cultura della sostenibilità sociale e ambientale diventa, ancora una volta, il centro della sua filosofia.