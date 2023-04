L'avversaria si infortuna, lei rinuncia alla vittoria: momenti da brivido alla finale di scherma

Momenti di grande sport e, soprattutto di emozione, alla finale dei campionati italiani under 23 di spada che si sono disputati oggi, domenica 16 aprile, a Vercelli.

Protagoniste due atlete - Gaia Traditi, prima testa di serie nel ranking, numero 1 dopo la fase a gironi, ed Emilia Rossetti che le contende il titolo. A 17 secondi dalla fine del match, mentre è in vantaggio per 12 - 9, Tarditi si infortuna alla caviglia: Cade malamente, lancia un urlo di dolore e si toglie la maschera in lacrime. Resta a terra, mentre allenatore e medico corrono a controllare la caviglia dolorante. Cinque minuti interminabili per consentire all'atleta di rimettersi in piedi e terminare il match.

Alla ripresa degli assalti, però, è Emilia Rossatti a stupire tutti: l'atleta decide di non tirare, indietreggia, lascia scorrere i secondi congelando il risultato e classificandosi seconda. Dimostra che, per entrambe, l'incontro è finito al momento dell'infortunio. Alla fine sono abbracci e lacrime tra le atlete e gli allenatori e occhi lucidi tra il pubblico e i dirigenti. Una bellissima storia di sport, fair play e scherma quella andata in scena a Vercelli.