La Fontione dell'Entierro apre le celebrazioni della Settimana Santa

Le celebrazioni della Settimana Santa a Vercelli si aprono questa sera, mercoledì 5 aprile con la "Fontione dell'Entierro", in programma alle 21 nella Basilica di Sant'Andrea. In forma drammaturgica viene rappresentato il dolore della sepoltura del Cristo, riportando in scena l'opera scritta da Giovanni Maria Brusasco nel 1700 per la chiesa di San Marco.

La produzione è curata da Polimnya Ars Company, diretta da Lorenzo Battagion. In scena ci saranno i solisti Serena Rubini (soprano) Rosy Zavaglia (mezzo soprano), Enrico Iviglia (tenore), Enrico Bava (basso); Luca Vacchetta interpreterà Gesù, Stella Gelardi sarà Maria, mentre Antonino Montalbano, Francesco Scalas sono i figuranti; orchestra e coro di Polimnia Arts Chorus e Polimnia Arts Orchestra saranno affiancati dalla Schola Gregoriana del Sacro Monte Calvario di Domodossola, diretta da maestro Pietro Mencarelli con Lorenzo Sgarella prefetto del Coro.

«La Fontione dell’Entierro - spiega il regista Il regista Lorenzo Maria Mazzoletti - unirà la sacralità della musica e della rappresentazione religiosa alla tradizione teatrale, in modo cosi da creare uno spettacolo narrato attraverso immagini. Dal buio nasceranno, attraverso il pathos della gestualità degli attori e della musica stessa, alcune scene della Passione di Cristo, narrate come un tableau vivant caravaggesco. La rappresentazione avrà un filtro, un tulle dietro al quale all’inizio tutto è in controluce e rappresentato non solo dalla musica del compositore ma anche da suoni esterni ad essa. Solo man mano che la musica avanza le figure dietro a questo schermo verranno lentamente rivelate, con tagli di luce tipici del dramma teatrale fino a un grandioso finale di luce. La luce infatti è un elemento fondamentale. Non solo tutto inizia nel buio e viene svelato ed illuminato, ma anche il pubblico verrà coinvolto, nel finale, con la distribuzione di candele attraverso le quali tutta la Basilica verrà immersa nella Luce, premonizione della Resurrezione di Cristo».